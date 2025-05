Concerti d’Estate nel nisseno. A Serradifalco Fabio Rovazzi il 9 agosto e Al Bano l’11 agosto

Serradifalco (CL) si prepara a vivere un’estate di grande musica con due serate imperdibili nell’ambito dei festeggiamenti per San Leonardo Abate, patrono del paese.

Ad aprire le celebrazioni sarà Fabio Rovazzi, icona della musica pop e digitale, noto per le sue hit virali come “Andiamo a Comandare”, “Volare” (in collaborazione con Gianni Morandi) e “Faccio Quello che Voglio”. Con il suo stile unico e ironico, Rovazzi promette di far ballare e divertire il pubblico di tutte le età.

Due giorni dopo, la piazza si trasformerà in un palcoscenico per Al Bano Carrisi, leggenda della musica italiana, che intratterrà il pubblico con i suoi successi senza tempo come “Felicità”, “Nel Sole” e “Ci Sarà”, brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Il sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione di questi due importanti appuntamenti musicali, sottolineando come rappresentino un’occasione per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità, offrendo ai cittadini e ai visitatori momenti di intrattenimento di alto livello.

Entrambi gli eventi si terranno in Piazza Vittorio Emanuele e saranno ad ingresso libero, offrendo a residenti e turisti un’occasione unica per vivere serate all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità.