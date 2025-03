Camera di Commercio Sud – Est, Di Paola (M5S): “Regione ponga fine al commissariamento”

“La Regione Siciliana ponga fine al lungo commissariamento della Camera di Commercio Sud – Est. Giungono segnalazioni, anche da parte delle associazioni di categoria, secondo le quali la gestione tecnica sta andando oltre i poteri commissariali previsti dalle norme, impegnando l’ente per i prossimi anni. Le aziende hanno bisogno di servizi e di condizioni ottimali per fare impresa, ed al momento così non è. Non possiamo tollerarlo”. Lo dichiara il deputato regionale del M5S e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola a proposito del reiterato commissariamento della Camera di Commercio Sud – Est che comprende le aziende ricadenti nei territori di Catania, Siracusa e Ragusa, a proposito del quale Di Paola ha depositato una interpellanza rivolta al presidente della Regione ed all’assessore per le attività produttive Edy Tamajo.

“Imprese ed associazioni di categoria come Unimpresa e Confcommercio – spiega Di Paola – segnalano come durante il commissariamento, la Camera di Commercio del Sud-Est sta ponendo in essere azioni che potrebbero andare oltre i poteri commissariali e impegnare l’ente in operazioni future come l’adesione a Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’internazionalizzazione, che certamente non risolve la necessità di una governance stabile e legittima per l’ente camerale. Di recente, desta non poche perplessità il finanziamento regionale di 9 milioni di euro, tre milioni all’anno per i prossimi tre anni, per la promozione e l’incentivazione delle tratte sull’aeroporto di Comiso. Il segretario della Camera di Commercio di Catania, peraltro, potrebbe aver raggiunto i limiti di età pensionabile nel 2023. Pertanto, chiedo un intervento della Regione per coinvolgere le associazioni di categoria e porre fine al sistema di commissariamento che, non garantisce alcuna certezza di programmazione alle imprese del territorio” – conclude Di Paola.