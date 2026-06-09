Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, il 9 giugno serata di amichevoli

Le attività di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” entrano nel vivo in queste settimane che precedono l’estate. Sono ormai iniziati i grandi tornei nazionali e Regionali, ai quali partecipano i giocatori del club verde-amaranto, e prossimamente in Sicilia si giocherà tanto a questo bellissimo gioco di Società e Strategia. In programma infatti nel mese di luglio il Raduno di Risiko a Caltanissetta, il Master Nazionale di Risiko a San Cataldo nel mese di settembre, la terza tappa del Campionato Regionale Individuale nel mese di ottobre sempre a Caltanissetta, e le finali regionali individuali e a squadre ad Acireale e Siracusa nel mese di novembre. Ogni Club ufficiale organizza poi le proprie attività interne e quelle del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” sono più brillanti che mai. Questa settimana, infatti, un doppio evento attende gli appassionati. Questa sera, con inizio dalle ore 20.15, ci sarà una serata di amichevoli aperte a tutti presso il Ristorante Pizzeria Donna Rosa di San Cataldo. Una buona pizza tutti insieme e poi al via le partite (che ricordiamo durano solo circa due ore nella versione del Risiko da Torneo). Per alcuni sarà anche l’undicesimo turno del Torneo semestrale delle amichevoli classificate, che prevede l’assegnazione di un trofeo a fine semestre.

Le amichevoli sono il primo vero ingresso in un appassionato nella bellissima Community di Risiko Regionale e Nazionale, un modo per conoscere le regole e le strategie se non si è mai giocato, un modo per rispolverare e perfezionare le regole se si è giocato al solo Risiko Classico. In ogni caso un modo per stare insieme e divertirsi per un’intera serata. Domani sera, Mercoledì 10 giugno, con inizio dalle ore 20.30, partirà il secondo turno del 9° campionato interno avviato la settimana scorsa e che accompagnerà i giocatori fino alla finale del prossimo 8 luglio. Al momento la classifica provvisoria vede 4 giocatori in testa a tutti che si qualificheranno per l’evento che determinerà la vittoria del Torneo, e che prevederà anche l’assegnazione della seconda wild card per la partecipazione alla finale Regionale individuale di Siracusa di fine anno. Inoltre è già partita l’organizzazione di un grande evento di chiusura delle attività di gioco per la pausa estiva, che si svolgerà il prossimo Sabato 25 luglio, e i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi comunicati. Come già avvenuto l’anno scorso, sarà un evento con larga partecipazione tra giocatori e familiari raggiungendo anche le 80/100 persone che vivranno bellissimi momenti insieme per tutto un pomeriggio e una serata all’aperto con una buona pizza a fare da contorno. Appuntamento quindi già da questa sera, Martedì 9 giugno, per il prossimo turno di amichevoli classificate, e per mercoledì 10 giugno per il secondo turno del 9° Torneo, eventi nei quali tutti possono partecipare anche a torneo iniziato. Per chiunque volesse partecipare è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.