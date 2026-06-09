Vannacci: “Raggiungeremo il 20%. Salvini, lui contro il governo”

La premessa e’ che non chiude le porte a nessuno, quindi neanche a Roberto Vannacci. Ma nei fatti Matteo Salvini sottolinea come sia proprio l’ex leghista “a polemizzare continuamente contro il governo“. Insomma, quella del segretario della Lega non sembra proprio essere una apertura al leader di Futuro nazionale che nel weekend terra’ l’assemblea costituente del partito. Nel centrodestra si guarda alle mosse di Fvn.

In vista delle prossime elezioni che potrebbero esserci a giugno, invece che a ottobre 2027. “Sceglieremo non per il bene del centrodestra, ma per il bene dell’Italia”, ha spiegato il capo dell’organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. La maggioranza, tra l’altro, non esclude affatto l’ipotesi dell’election day, con il voto accomunato alle grandi citta’, da Milano a Napoli, da Roma a Torino e Bologna. E sia in chiave comunali che Politiche si capira’ piu’ avanti se ci saranno intese tra il centrodestra e Vannacci.

Il ragionamento nella Lega e’ che e’ lui ad essersi messo fuori dalla coalizione. Tatticismi, strategie comunicative dei partiti della coalizione, ma nei fatti la distanza tra l’europarlamentare e la maggioranza resta ampia. “Il centrodestra ha una storia alle spalle. La condizione per entrarci e’ che tutti i partiti siano d’accordo”, spiega per esempio un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia.

Ed ancora: “Vannacci non c’entra niente con i valori della destra”. In realta’, il vicepremier leghista ha osservato di voler parlare “del centrodestra di oggi, di quello che sara’ ne parleremo un’altra volta” ma di fatto non c’e’ alcun dialogo tra Fnv e la maggioranza. Con FI, in primis, che piu’ volte si e’ messa di traverso all’eventualita’ di un confronto, soprattutto dopo la fuoriuscita dei due deputati azzurri in Fnv.

Vannacci (domani sara’ a La7 dalla Gruber) dal canto suo va avanti: “Raggiungeremo il 20% nel giro di pochi mesi”. “Piu’ cercano di fermarci, piu’ ci fanno conoscere. Piu’ ci attaccano, piu’ cresce la curiosita'”, scrive il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci. “Piu’ ci demonizzano piu’ aumentano gli italiani che – osserva – si avvicinano a Futuro nazionale. Di questo passo dovro’ mandare la tessera onoraria a meta’ dei salotti televisivi. Continuate cosi’