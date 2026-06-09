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Santa Caterina. Il sindaco Giuseppe Natale invita i cittadini a ripulire aree e terreni per evitare incendi

Redazione 1

Santa Caterina. Il sindaco Giuseppe Natale invita i cittadini a ripulire aree e terreni per evitare incendi

Mar, 09/06/2026 - 22:54

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SANTA CATERINA. Torna in primo piano il tema legato all’obbligo di pulizia di aree e terreni per prevenire incendi. Il sindaco Giuseppe Natale ha richiamato alla cittadinanza l’Ordinanza Sindacale n.6 del 30.04.2026 relativa all’obbligo di pulizia e manutenzione di aree verdi e terreni per la prevenzione degli incendi.

Gli interventi dovevano essere completati entro il 15 maggio 2026. Qualora non si fosse ancora provveduto, si invita a effettuare tempestivamente gli interventi previsti dall’ordinanza, al fine di prevenire il rischio incendi, tutelare la sicurezza pubblica ed evitare l’applicazione delle sanzioni previste.

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