Santa Caterina. Il sindaco Giuseppe Natale invita i cittadini a ripulire aree e terreni per evitare incendi

SANTA CATERINA. Torna in primo piano il tema legato all’obbligo di pulizia di aree e terreni per prevenire incendi. Il sindaco Giuseppe Natale ha richiamato alla cittadinanza l’Ordinanza Sindacale n.6 del 30.04.2026 relativa all’obbligo di pulizia e manutenzione di aree verdi e terreni per la prevenzione degli incendi.

Gli interventi dovevano essere completati entro il 15 maggio 2026. Qualora non si fosse ancora provveduto, si invita a effettuare tempestivamente gli interventi previsti dall’ordinanza, al fine di prevenire il rischio incendi, tutelare la sicurezza pubblica ed evitare l’applicazione delle sanzioni previste.