Santa Caterina. Programmato e avviato piano di scerbamento con interventi prioritari per le vie cittadine

SANTA CATERINA. In riferimento alle attuali condizioni del nostro paese, interessato da una significativa crescita della vegetazione spontanea, abbiamo programmato e avviato un piano di scerbamento.

Gli interventi riguarderanno prioritariamente le vie cittadine, con particolare attenzione a quelle interessate dall’imminente Processione Eucaristica del Corpus Domini, al fine di garantire il decoro urbano e la sicurezza del percorso.

Parallelamente, sono già in corso o programmati i lavori di pulizia e scerbamento nelle seguenti aree:- Via Cimitero, nel tratto compreso tra l’ingresso superiore del cimitero e l’incrocio con la S.P. 44;- Via Cavalieri Costantiniani di San Giorgio, dalla S.P. 44 fino all’imbocco di Piazza Mercato;- Area retrostante il Centro Diurno per Anziani di Via Roma, comprensiva del taglio di cespugli e ramaglie;- Via Aldisio (Variante ex S.S. 121), dal distributore ENI fino all’incrocio con Via Stalingrado, comprese le scarpate;- Via San Giulio, nel tratto compreso tra la S.S. 121 e Via Almirante;- Via Morvillo, dalla S.P. 131 fino all’ingresso della Cooperativa Edilizia “La Gomena”;-

Via Guttuso, dalla S.S. 121 fino a Via Morvillo, comprese le aree adiacenti alle palazzine IACP;- Ex strada vicinale Montagna, da Via XX Settembre fino all’inizio del tratto recentemente riasfaltato;- Strade interne del Piano degli Insediamenti Produttivi;- Area di pertinenza dell’ex Palazzo Municipale di Via Berlino;- Villa Comunale di Via Berlino, comprensiva del taglio di piccole palme;- Aree esterne e pertinenze dei plessi scolastici comunali;- Spalcatura di n. 8 alberi di falso pepe situati lungo Via Aldisio (Variante ex S.S. 121) e di un tiglio sito in Piazza Marconi.

Inoltre:- è stato avviato un confronto con ANAS per lo scerbamento della S.S. 121, intervento che dovrebbe essere effettuato nella seconda metà del mese;- sono stati presi contatti con il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per la pulizia e lo scerbamento delle strade provinciali, in particolare della S.P. 44 e della S.P. 131.Comprendiamo il disagio che questa situazione può aver causato e siamo consapevoli che criticità accumulate nel tempo non possano essere risolte nell’arco di pochi giorni. Per questo ci permettiamo di chiedere a tutti pazienza e collaborazione. L’impegno dell’Amministrazione è quello di raggiungere progressivamente ogni area del paese, senza lasciare indietro nessuno, come è giusto che sia.