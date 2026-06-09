Pony rinchiuso al buio in una stalla abusiva a Catania, il proprietario denunciato per maltrattamento di animali

La Polizia ha sequestrato un pony che si trovava all’interno di una stalla abusiva nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Il proprietario, un catanese di 42 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Questura etnea che hanno operato con i medici veterinari dell’Asp. Il pony è in buone condizioni di salute, ma il veterinario intervenuto ha accertato che l’animale veniva custodito in mancanza di ogni requisito di legge, al buio, senza ricircolo dell’aria e che non era mai stato censito con l’applicazione del microchip. Al proprietario sono state contestate sanzioni per 6.500 euro. Al termine del controllo il pony è stato sequestrato e su disposizione della Procura affidato a una ditta specializzata che se ne prenderà cura. Accanto alla stalla abusiva, all’interno di un box, sono stati ritrovati anche due cani di grossa taglia. Gli animali erano legati e circondati da escrementi. Sono stati affidati ad un’azienda specializzata. (ANSA).