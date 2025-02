Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo, il 12 febbraio al via il terzo turno del 2° Torneo interno

Mercoledì 05 febbraio, nella luminosa Nuova Locanda di San Cataldo, si e’ svolto il secondo turno del Torneo di Risiko “Carnival Il Pifferaio” con la presenza di 12 giocatori divisi in 3 tavoli. La divertente e giocosa serata si è conclusa con 3 nuovi vincitori che entrano così nelle prime posizioni della classifica provvisoria. Al termine delle 4 giornate di qualificazione la classifica definitiva dirà chi saranno i giocatori che entreranno direttamente in finale e chi dovrà passare dalle semifinali per provare a vincere questo avvincente Torneo. Al momento 13 giocatori sono entrati in classifica e nuovi giocatori sono alle porte e interessati a prendere parte al torneo, ed è sempre possibile iscriversi perché anche con una sola partita ci si potrà qualificare in semifinale.

Proprio per coinvolgere nuovi giocatori e per dimostrare quanto bella sia la versione di Risiko da Torneo, il “Risiko Club Il Pifferaio” Sabato 8 è stato invitato per una serata di gioco in amichevole dall’Associazione giovanile “Radici al Quadrato” di Serradifalco, e i partecipanti alla serata, dopo un piccolo rinfresco e momenti di convivialità, hanno dato vita a 3 tavoli da gioco tra giocatori esperti e meno esperti.

Al termine delle 3 partite poi una piacevole sorpresa. Una delle partite veniva vinta da una giovane associata alla sua prima partita con il Risiko da Torneo, dimostrando che a questo gioco ogni partita non ha nulla di scontato. Tutti i nuovi partecipanti alla serata si sono molto divertiti e, incuriositi, e promettono di prendere parte al Torneo di Risiko in corso al vicino club di San Cataldo. Appuntamento quindi a mercoledì 12 febbraio alle ore 20.30 per la terza serata del Torneo “Carnival Il Pifferaio”. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali e’ stato pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.