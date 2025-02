Papa Francesco, rosario a San Pietro: la preghiera dei fedeli di tutto il mondo – Video

(Adnkronos) – Centinaia di fedeli, nonostante qualche goccia di pioggia, si sono radunati in piazza San Pietro per recitare il Rosario per Papa Francesco. Bergoglio, ricoverato da diversi giorni al Gemelli, “è stato il leader della nostra Chiesa per oltre un decennio e va ringraziato per questo”, dice all’Adnkronos Edward Purjack, turista americano. In queste ore difficili “possiamo stargli accanto solo con la preghiera”. “È importante pregare per tutti, specialmente per il Papa – fa eco Charlie, dall’Irlanda – e vorrei augurare al Papa di stare meglio presto. Ha fatto un grandissimo lavoro nel suo pontificato e ne ha ancora tanto da fare”. Daniela invece viene da Cadiz, in Spagna: “Abbiamo saputo in hotel della preghiera e siamo venuti appositamente per pregare per la sua salute”. Con questa preghiera, dice Suor Caterina Gatti, “chiederò al Signore un aiuto perché Francesco possa uscire da questo momento difficile. Perché abbiamo ancora bisogno di lui. Pregherò affinché abbia la forza di vivere bene questo momento difficile e di intensa malattia. Speriamo che la preghiera sia di aiuto”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)