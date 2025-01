Meloni e il video sulle missioni all’estero: “Relazioni solide per futuro Italia”

(Adnkronos) – "Costruire solide relazioni per il presente e il futuro della nostra Nazione". In una clip video pubblicata sui canali social della premier Giorgia Meloni scorrono le immagini di alcune delle missioni internazionali della presidente del Consiglio: dagli Emirati Arabi all'Argentina – dove ha incontrato il presidente Javier Milei – alla Cina di Xi Jinping, passando per la visita lampo a Mar-a-Lago da Donald Trump e per i summit internazionali, come G20 e Consiglio europeo. Nel video si sente la voce di Meloni: "Mi chiedono spesso perché io vado così tanto all'estero, perché dedichi così tanta parte della mia energia alla politica estera. Banalmente – spiega – perché non è politica estera, è politica interna. Ogni rapporto solido che si crea è una porta aperta per le nostre imprese, per i nostri prodotti, è un'occasione per i nostri lavoratori. Ecco perché io faccio del mio meglio per aprire quelle porte, perché so che una volta che è stata aperta il resto del lavoro lo farete voi". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)