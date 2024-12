Professioni, Int: certificati primi cinque tributaristi con progetto Partner 24 Ore Qualità

(Adnkronos) – Sono cinque i primi tributaristi ex Lege 4/2013 certificati in base al progetto di Certificazione Partner 24 Ore Qualità in collaborazione con Cepas – Società del Gruppo Bureau Veritas. A meno di un mese dall’avvio dell’accordo tra l’Istituto Nazionale Tributaristi (Int) e Il Sole 24 Ore per il progetto Partner 24 Ore Qualità, sono già stati consegnati 5 certificati di qualità ad altrettanti Studi di iscritti all’Int, si tratta dei tributaristi: Marco Floris (Roma), Luca Ermanno Tironi (Bergamo), Barbara Vincini (Piacenza), Antonio Pettenello e Davide Scandaletti (Padova). Soddisfazione da parte del presidente dell’Int, Riccardo Alemanno: “Sono estremamente soddisfatto dell’approccio delle colleghe e dei colleghi tributaristi a questa opportunità di certificare la qualità della gestione dei loro studi. Il tutto avviene attraverso la Certificazione Partner 24 Ore Qualità che, grazie all’accordo sottoscritto con il Sole 24 ORE, consente ai tributaristi Int di certificare la capacità dei loro Studi di erogare servizi di qualità. In base ad un rigoroso disciplinare, alla cui stesura l’Int ha contribuito, che ha recepito le specificità della professionalità degli iscritti, come l’attestato di qualità e la certificazione UNI 11511 ai sensi della Legge 4/2013. Voglio pertanto ringraziare il Direttore Generale dei Servizi professionali e formazione de Il Sole 24 Ore, Eraldo Minella, e tutto il suo staff per avere dato l’opportunità all’Istituto Nazionale Tributaristi e ai suoi iscritti di rimarcare l’attenzione alla qualità dei servizi professionali erogati, che da sempre rappresenta per noi un valore irrinunciabile". La Certificazione Partner 24 Ore Qualità non modifica le competenze o le prerogative professionali dei soggetti certificati, ma sicuramente rappresenta un importante biglietto da visita del professionista certificato nei confronti dell’ utenza, oltre ad avere l’accesso a piattaforme digitali professionali e di comunicazione dedicate e all’utilizzo del Bollino digitale Partner 24 Ore Qualità. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)