Moto contro autocarro, muore 45enne

Un uomo di 45 anni, Vincenzo Lo Vullo, originario di Licata, e’ morto in un incidente stradale avvenuto in via Torregrossa, parallela di via Palma, a Licata, nell’Agrigentino. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente per l’alta velocita’ e per un sorpasso azzardato, la sua moto si e’ scontrata violentemente con la parte anteriore di un autocarro. L’impatto e’ stato devastante e l’uomo a bordo del mezzo a due ruote e’ morto sul colpo, dopo essere finito contro degli alberi. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati polizia e personale del 118 dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I sanitari hanno tentato di rianimare il 59enne, ma per lui non c’e’ stato nulla da fare. I rilievi sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente.