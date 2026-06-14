Gravina di Catania, cittadinanza onoraria al 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”

Gravina di Catania. Si è svolta nella piazza centrale di Gravina di Catania la cerimonia di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” al 62° reggimento Fanteria “Sicilia”. Il prestigioso riconoscimento, deliberato dall’Amministrazione Comunale, è stato attribuito al Reggimento quale attestazione di stima, gratitudine e riconoscenza per l’alto valore morale, storico e civile dimostrato nel corso della propria attività istituzionale, e per il costante impegno a favore delle comunità siciliane. La pergamena attestante il conferimento della cittadinanza onoraria è stata consegnata al Colonnello Salvatore Pino, Comandante del 62° reggimento, dal sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso.

La motivazione del conferimento richiama il prezioso contributo fornito dal 62° reggimento Fanteria “Sicilia” a tutela della sicurezza dei cittadini, la vicinanza dimostrata nei confronti della popolazione in occasione di emergenze e calamità, e per la costante opera di promozione dei valori della legalità, della solidarietà e della coesione sociale. La cerimonia ha assunto un significato particolarmente rilevante in quanto è inserita nell’ambito delle celebrazioni cittadine del 165° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, sottolineando il ruolo che l’Esercito continua a svolgere quale presidio di valori e tradizioni al servizio del Paese.