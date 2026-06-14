Pesistica. Ai campionati italiani assoluti trionfo delle Fiamme Oro nissene con gli ori di Claudio Scarantino ed Ettore Pilato e l’argento di Federico La Barbera

A Bari, per la 120° edizione dei Campionati italiani assoluti di pesistica, i migliori atleti italiani si sono dati appuntamento al palazzetto del CUS. Gli atleti della sezione giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta, continuano a mietere successi.

Claudio Scarantino medaglia d’oro nella categoria 65 chilogrammi, Ettore Pilato medaglia d’oro nella categoria 60 chilogrammi, con Federico La Barbera medaglia d’argento! Questi ultimi due atleti sono stati premiati dal Questore di Bari Annino Gargano.

A Claudio, Ettore, Federico e ai loro maestri Maurizio Sardo e Mirco Scarantino sono andati l’apprezzamento da parte della Questura di Caltanissetta per la costanza di risultati e per l’impegno continuo profuso nella disciplina.