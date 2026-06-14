Santa Caterina. Insediato il neo consiglio comunale, ma non è stato possibile eleggerne presidente e vice presidente

SANTA CATERINA. Si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Santa Caterina Villarmosa, convocata e presieduta dal consigliere anziano, nonché il più suffragato, Angela Marotta. Durante la seduta sono stati affrontati e portati a compimento tutti i punti all’ordine del giorno, ad eccezione dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Per procedere a tale adempimento è infatti necessaria la presenza dell’intero plenum dei consiglieri eletti, condizione che non si è verificata a causa dell’assenza del consigliere Antonino Fiaccato per motivi personali. L’elezione sarà pertanto rinviata al prossimo Consiglio Comunale.Il Consiglio ha provveduto all’insediamento ufficiale dei consiglieri neoeletti, alla surroga dell’Assessore Elena Seminatore e al conseguente subentro del consigliere comunale Jacopo Ricciolo.

È stata inoltre votata e costituita la Commissione Elettorale Comunale.Momento particolarmente significativo della seduta è stato il giuramento del Sindaco, seguito dalla comunicazione ufficiale della composizione della nuova Giunta Comunale:• Angela Marotta – Vicesindaco e Assessore con deleghe a Cultura, Istruzione, Scuola e Politiche Sociali.• Elena Seminatore – Assessore con deleghe a Sport, Turismo e Spettacolo, Agricoltura e Tutela degli Animali.• Filippo Arcadipane – Assessore con deleghe a Lavoro, Artigianato, Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico.• Pietro Milano – Assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica, Territorio, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile, Ville e Giardini.

Al termine della seduta, il Sindaco ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento e di auspicio per il futuro: “Voglio iniziare con un sincero grazie per la vostra presenza così numerosa. Vedere quest’aula piena, soprattutto di tanti giovani, è stimolante ed è un bellissimo segnale per il futuro della nostra comunità. Mi auguro che questa partecipazione continui anche nei prossimi Consigli Comunali, perché conoscere e seguire la vita amministrativa del proprio Comune significa essere cittadini più consapevoli e contribuire attivamente alla crescita del nostro paese.Rivolgo un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri comunali che oggi hanno giurato.

Non siamo riusciti ad eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio a causa dell’assenza di un consigliere per motivi personali, al quale rivolgo l’augurio che non ci sia nulla di grave. Spero che nel prossimo Consiglio si possa completare questo importante passaggio, perché si tratta di figure fondamentali per garantire il corretto svolgimento dei lavori consiliari e il confronto democratico.A tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, rivolgo un invito: portiamo in quest’aula la stessa passione, lo stesso entusiasmo e lo stesso amore per il nostro paese che abbiamo dimostrato durante la campagna elettorale.

Al di là delle diverse sensibilità politiche, il nostro obiettivo deve essere uno solo: il bene comune.Sono stato proclamato Sindaco il 26 maggio e oggi ho avuto l’onore di giurare davanti a voi. Ogni volta che indosso la fascia tricolore provo un’emozione indescrivibile. Oggi Santa Caterina Villarmosa ha il Sindaco più giovane della sua storia e può contare anche sulla presenza, in questo Consiglio Comunale, di uno dei consiglieri più giovani d’Italia. Questo non rappresenta soltanto un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità: quella di non tradire la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi”.