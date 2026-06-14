San Cataldo. Presentata da “Riprendiamoci la Città” proposta per digitalizzare gratis sottosuolo e soprasuolo comunale

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare “Riprendiamoci La Città” del capogruppo Giampiero Modaffari ha presentato la proposta di digitalizzare gratis il sottosuolo e il soprasuolo della nostra del territorio comunale.

Il progetto nazionale SINFI 2026 – Supporto ai Comuni offre a San Cataldo un’opportunità unica: rilievo, digitalizzazione e mappatura completa delle infrastrutture comunali (acqua, fogne, illuminazione, cavidotti, sottoservizi…) senza costi per il Comune, senza gare, senza incarichi esterni, senza burocrazia pesante.

Una banca dati moderna, precisa e georeferenziata significa: interventi più rapidi, meno disagi per i cittadini, manutenzioni più efficienti, progettazione più veloce, decisioni amministrative più consapevoli, una città finalmente al passo con la transizione digitale. Le richieste vengono accolte in ordine cronologico e fino a esaurimento fondi.

“Per questo – ha detto Modaffari – ho chiesto all’Amministrazione di aderire subito: è un treno che non possiamo permetterci di perdere. San Cataldo merita strumenti moderni e una gestione intelligente del territorio”.