Ribalta internazionale per l’Olio Arkè: a Seoul in Corea trionfo di odori, sapori e gusto

Olio Arkè si prende decisamente la ribalta internazionale. La nota azienda che si trova in contrada Grotta d’Acqua, lo ha fatto con successo all’interno delle cucine di alcuni dei migliori ristoranti di Seoul in Corea. In particolare, i titolari della nota azienda olivicola del Nisseno si sono ritrovati protagonisti dentro le cucine del miglior ristorante di Seoul grazie al loro prelibato olio.

Un’eccellenza assoluta che ormai viene apprezzata non solo a livello provinciale e regionale, ma anche a livello nazionale ed internazionale “Abbiamo incontrato diversi chef che ogni giorno scelgono la nostra Evo Kora nelle loro creazioni; un grazie speciale a Doremi Cucina e a tutti gli chef per la loro calorosa accoglienza e fiducia”.

Per l’Olio Arkè un autentico trionfo di odori e sapori che hanno nobilitato la cucina del noto ristorante coreano confermandosi ambasciatore di gusto ed eccellenza dell’Italia nel mondo.