San Cataldo, Jack La Cayenne e Michele Celeste ospiti del programma “L’ora Solare” condotto da Paola Saluzzi

Nella puntata di L’Ora Solare di martedì 16 giugno 2026, condotta da Paola Saluzzi, saranno ospiti il fantasista Jack La Cayenne e l’attore regista Michele Celeste. Lo annuncia il palinsesto settimanale di TV2000: il programma, come di consueto, andrà in onda alle ore 12,20 con possibilità di rivederlo on demand sintonizzandosi su PLAY2000. Sarà ripercorsa la carriera teatrale, televisiva e cinematografica di Jack La Cayenne e si parlerà della pubblicazione del volume di oltre quattrocento pagine, dal titolo Jack La Cayenne- Le mirabolanti performance dell’Uomo di Gomma da cui è tratto il CineRacconto Jack La Cayenne e Gelsomina: i due assi del Rock & Roll di cui è autore e interprete Michele Celeste. Il debutto del nuovo spettacolo dell’attore sancataldese è avvenuto a Milano il 13 aprile nello spazio culturale nei pressi dei Navigli: il Gogol’Ostello, con replica a Roma lo scorso maggio a Spazio Scena, il centro culturale della Regione Lazio sorto nella sede di uno storico cineclub degli anni Settanta a Trastevere. L’evento è stato direttamente organizzato e patrocinato dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Cineteca Nazionale. Sia a Milano sia a Roma è intervenuta Vanna Revelli “Gelsomina”, che per oltre dieci anni ha condiviso con La Cayenne i successi internazionali fino alla partecipazione nel programma statunitense The Ed Sullivan Show, per poi proseguire la sua carriera come cantautrice e attrice in Grecia. A luglio è già in cartellone una replica a Cuneo, organizzata dai Beat Circus: un gruppo musicale molto attivo in Piemonte il cui front man è Luca Castellino, musicista e storico dello spettacolo co-autore con Ernesto Zucconi di volumi dedicati ad Elvis Presley. Sempre in Piemonte si sta definendo la programmazione di un’altra data, questa volta a Torino.Il libro e il cine racconto di Michele Celeste muovono proprio dal Centro Sicilia e nello specifico da San Cataldo, infatti il volume è stato edito da Borè per conto del Teatro d’essai La Condotta Edizioni indipendenti. La Condotta ha anche prodotto il cine racconto la cui postproduzione è del nisseno Angelo Gueli.L’attore e regista sancataldese è legato da profonda amicizia con La Cayenne fin dagli anni Novanta: ha, infatti, mosso i suoi passi da professionista condividendo i palcoscenici con il mangia tazzine.“Mi esibivo in numeri di cabaret con il mio caro amico e collega Angelo Giordano, anche lui nisseno, allora molto conosciuto per avere partecipato e vinto la Corrida di Corrado su Canale Cinque con la canzone La sartina milanese, un motivetto molto divertente. Io facevo il comico, lui la spalla e il presentatore. Ci accompagnava un’orchestra e con noi c’era anche la bella e brava fantasista triestina Alice Peres, nel ruolo di soubrette. Di volta in volta lo spettacolo si arricchiva con attrazioni interscambiabili come maghi, eccentrici musicali, ventriloqui nel pieno stile del varietà. I fissi eravamo io ed Angelo Giordano, la vedette Jack La Cayenne. Il titolo del nostro varietà era Phanthaelastic Scoordinatic Cabaret Band. Dovunque ci esibivamo era un successo. Poi abbiamo debuttato con lo spettacolo viaggiante Piccolo Circo sotto le Stelle, un circo all’aperto senza chapiteau. Con La Cayenne per più di dieci anni abbiamo girato la Sicilia, la Calabria e la Basilicata in lungo e in largo.Durante i viaggi ho avuto modo di conoscere l’artista, ma anche l’uomo. Lo considero il mio maestro per quanto riguarda la prassi scenica. Il mio incontro con l’Uomo di Gomma è avvenuto nei primi anni Novanta a Caltanissetta nel Carcadè Club, che a quei tempi gestivo in Via due Fontane ed era, assieme al Solito Posto, l’unico locale nel Centro Sicilia dove si faceva il cabaret. È stato amore a prima vista. Un rapporto di solida amicizia che continua ancora oggi”.