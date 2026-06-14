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Delia. Concluso il progetto “Stilisti del Compost” con gli studenti protagonisti in tema di sostenibilità ambientale

Redazione 1

Delia. Concluso il progetto “Stilisti del Compost” con gli studenti protagonisti in tema di sostenibilità ambientale

Dom, 14/06/2026 - 22:49

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DELIA. Si è svolta la giornata conclusiva del progetto “Stilisti del Compost”, un percorso educativo che ha coinvolto gli studenti delle scuole del territorio in attività dedicate alla sostenibilità ambientale, al compostaggio e alla corretta raccolta differenziata. Il Castello di Delia ha accolto tanti bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie per un pomeriggio all’insegna dell’apprendimento e del divertimento che ha visto grandi e piccoli coinvolti con entusiasmo in giochi a squadre, quiz sul compostaggio e sulla raccolta differenziata, mettendo alla prova le conoscenze acquisite durante il progetto.

Particolarmente emozionante è stato il momento della piantumazione degli alberelli di ulivo ai piedi del castello, un gesto simbolico ma concreto che rappresenta l’impegno delle nuove generazioni verso la cura dell’ambiente e del territorio. La giornata, aperta con una gioiosa merenda insieme, si è conclusa con dei festeggiamenti e la consegna dei premi.

Il sindaco Bancheri ha ringraziato la Srr Impianti e tutti coloro che hanno lavorato con passione e competenza per portare questo importante progetto nelle scuole e accompagnare gli studenti in un percorso educativo tanto coinvolgente quanto significativo.

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