Futuro Nazionale, anche la provincia di Caltanissetta protagonista alla Costituente di Roma con il Delegato Nazionale Fausto Lentini

CALTANISSETTA. Si è conclusa a Roma, nella suggestiva cornice dell’Auditorium della Conciliazione, la storica Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci.

Un appuntamento che i vertici e i partecipanti hanno definito fin dalle prime battute come “un momento sacro di mobilitazione di popolo”, una tappa fondamentale che ha visto convergere nella Capitale oltre 1.500 delegati da ogni angolo d’Italia, uniti dal desiderio di tracciare le linee guida per il domani del Paese e di ribadire con forza un principio chiaro e condiviso: restituire l’Italia agli italiani.

A rappresentare il territorio del centro Sicilia è stata la presenza di Fausto Lentini, partecipante ufficiale in veste di delegato del Comitato Caltanissetta 846″ e portavoce, per l’occasione, anche delle vibranti comunità dei Comitati di San Cataldo (guidato dal Referente Giovanni Cirasa) e Campofranco (guidato dal Referente Paolo Vitellaro). Una presenza significativa che testimonia il forte radicamento e l’entusiasmo che il progetto politico sta raccogliendo nella provincia nissena.

Dall’intensa due giorni di lavori romani è emerso con assoluta chiarezza un indirizzo di programma politico solido e strutturato, capace di abbracciare tantissimi settori strategici e linee programmatiche concrete (visionabili già da domani sul sito ufficiale del movimento). Sul piano organizzativo, l’Assemblea ha scelto la strada della concretezza e della meritocrazia, tutta orientata alla crescita qualitativa del progetto, per dimostrare che un cambiamento reale e a misura di cittadino è finalmente possibile.

L’azione del Comitato guidato sul territorio da Fausto Lentini guarda già oltre, puntando a diventare un polo di attrazione e un laboratorio di idee per le nuove generazioni. L’obiettivo primario è quello di offrire ai giovani del nisseno uno spazio reale in cui creare attività, esprimere il proprio potenziale e ricevere indicazioni utili per la loro crescita personale e professionale, affinché possano tornare a credere nelle opportunità della propria terra.I giovani non sono solo il futuro, sono la linfa vitale del nostro presente” – fanno sapere dal Comitato.

“Vogliamo dare loro gli strumenti e la fiducia necessari per essere protagonisti del loro e del nostro domani. Solo uniti, e con una maggiore ampiezza di visione, possiamo contribuire concretamente a costruire una società migliore”.Nelle prossime settimane il Comitato promuoverà un incontro che unirà un momento conviviale a una prima riunione operativa di programmazione. Sarà l’occasione per fare squadra, valutare insieme le migliori energie su cui dirigere le prossime attività sul territorio e avviare la campagna di tesseramento per dare ancora più voce alla provincia di Caltanissetta nel panorama politico nazionale.