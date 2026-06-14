Montedoro. Istituita l’Isola pedonale estiva: sarà attiva fino al prossimo 6 settembre

MONTEDORO. A Montedoro è stata istituita con Ordinanza Sindacale n. 14 l’isola Pedonale per il periodo estivo. L’isola pedonale sarà attiva nelle seguenti giornate: sabato 20 e domenica 21 giugno, dal 27 giuggno al 6 settembre 2026 tutti i giorni.

Orario di validità: dalle ore 20:30 alle ore 00:30. Nelle aree e negli orari sopra indicati è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore. Si ricorda inoltre che ai pubblici esercizi è fatto divieto di occupare i marciapiedi con tavoli, sedie o altri arredi che possano ostacolare il transito pedonale. In ogni caso dovrà essere sempre garantito il libero e sicuro passaggio dei pedoni.