Ripresa esercizio acquedotto Fanaco, ecco il calendario della distribuzione idrica per 9 Comuni del Nisseno

Di seguito il calendario aggiornato della distribuzione dei comuni interessati all’interruzione dell’acquedotto Fanaco:
Acquaviva
14/06/2026 N. settore centro, E1, E2, E3, E4, E5
15/06/2026 N. settore centro, E1, E2, E3, E4, E5
Campofranco
14/06/2026 zona Alta 2
15/06/2026 zona Media
16/06/2026 zona Bassa
17/06/2026 zona Alta 1
Delia
14/06/2025 zona bassa + Alta
15/06/2026 zona media + Alta
Milena
14/06/2026 villaggio cavour, carabinieri
15/06/2026 cimitero, piazza
16/06/2026 villaggio cavour, carabinieri
17/06/2026 cimitero, piazza
Montedoro
14/06/2026 zona Alta
15/06/2026 zona Bassa
Mussomeli
14/06/2026 Ospedale, Bosco, Germano
15/06/2026 S. Enrico, N. settore centro, Madrice, S. Giovanni
16/06/2026 Via Napoli, Ponte, S. Croce, medio
Serradifalco
14/06/2026 Zona Bassa
15/06/2026 Zona Alta
16/06/2026 Zona Bassa
Sommatino
15/06/2026 zona bassa-primo maggio
16/06/2026 zona media + alta, quattro aratate
Sutera
14/06/2026 media
15/06/2026 bassa
16/06/2026 alta
17/06/2026 media