Serradifalco. Il sindaco Leonardo Burgio entra nel Gruppo Regionale Management Multiprofessionale a tutela dei minori

SERRADIFALCO. “Onorato di essere stato individuato, insieme ad altri quattro Sindaci siciliani, tra i 391 Comuni dell’Isola, dalla Prof.ssa Giovanna Perricone, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Siciliana, per partecipare al costituendo Gruppo Regionale di Management Multiprofessionale dedicato all’orientamento delle politiche e delle azioni a tutela dei minori”.

E’ quanto annunciato dal sindaco Leonardo Burgio. “Ho accolto – ha proseguito – con grande piacere questo invito, che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra comunità; presso la sala conferenze del Rettorato della università Kore di Enna, è stata un’occasione di confronto con Magistratura, Istituzioni, professionisti e realtà del terzo settore impegnate nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Per il sindaco “la tutela dei minori, il sostegno alle famiglie, la prevenzione del disagio e la costruzione di opportunità educative e sociali costituiscono priorità fondamentali per il presente e il futuro dei nostri territori”. Il primo cittadino ha ringraziato la prof.ssa Perricone “per la fiducia accordata e confermo la mia piena disponibilità a contribuire a questo importante percorso regionale”.