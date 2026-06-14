Santa Caterina. Il gruppo consiliare di minoranza, in attesa di Fiaccato: “La nostra sarà un’opposizione responsabile”

SANTA CATERINA. Si è tenuta la convocazione del primo Consiglio comunale: tutti i consiglieri eletti sono stati chiamati a prestare giuramento, così come previsto dalla normativa vigente. “Adesso – afferma il consigliere di opposizione Agatino Macaluso – si sono concluse le cerimonie e i giuramenti. È il momento di iniziare a lavorare seriamente, tutti nella stessa direzione: perseguire il bene comune e il bene di Santa Caterina.

Nel prossimo Consiglio comunale verranno eletti il Presidente del Consiglio e il suo Vice. Presterà inoltre giuramento il nostro quarto consigliere eletto, nonché candidato sindaco, Antonino Fiaccato, arrivato secondo alle elezioni e ieri, impossibilitato a partecipare ai lavori per motivi personali.

In quella stessa occasione ci costituiremo ufficialmente come gruppo consiliare ed eleggeremo il nostro capogruppo e il suo vice. Così come fatto ieri durante la seduta consiliare, ribadiamo anche oggi:

«Auguriamo al neo Sindaco, alla sua Giunta e a ogni singolo consigliere comunale un buon lavoro. Da parte nostra non vi è alcuna ostilità personale nei confronti dell’organo esecutivo o del gruppo di maggioranza. La nostra sarà un’opposizione responsabile, sempre orientata all’interesse della collettività e mai a interessi individuali o personali.

Come previsto dal nostro ruolo, vigileremo sugli atti amministrativi e sulle scelte politiche; allo stesso tempo, siamo aperti al confronto e alla collaborazione, purché non venga mai meno il rispetto del nostro ruolo istituzionale e della funzione che siamo chiamati a svolgere.»