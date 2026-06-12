Caltanissetta. “Rottamazione Quinquies”, approvazione all’unanimità del Consiglio comunale. Il sindaco Tesauro e l’assessore Adornetto: “Segnale forte di attenzione verso i cittadini, misura che guarda al futuro”

Con il voto unanime espresso nella seduta del 10 giugno 2026, il Consiglio comunale ha approvato l’adesione alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies” delle entrate affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, completando il percorso avviato dall’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato ai Tributi volto ad ampliare gli strumenti di regolarizzazione a favore di cittadini e imprese.

Il provvedimento si inserisce nel solco della definizione agevolata già approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale ai sensi della Legge n. 199/2025. La combinazione delle due misure consente oggi di mettere a disposizione dei contribuenti un quadro particolarmente ampio di strumenti per la definizione delle posizioni debitorie, anche risalenti fino a 23 anni.

L’iniziativa riguarda non solo tributi comunali, ma anche sanzioni amministrative e multe affidate alla riscossione coattiva, offrendo condizioni più favorevoli rispetto alle procedure ordinarie e consentendo a famiglie e attività economiche di chiudere pendenze maturate nel tempo.

L’intervento interessa una massa complessiva di crediti pari a circa 39 milioni di euro e mira a coniugare il recupero delle entrate dell’Ente con l’incentivo alla regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie.

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha espresso soddisfazione per l’approvazione unanime del provvedimento, sottolineandone il valore politico e sociale. “L’approvazione unanime di questi provvedimenti rappresenta un segnale forte di attenzione verso i cittadini e di responsabilità istituzionale – ha dichiarato il Sindaco evidenziando come la misura si inserisca in una più ampia strategia amministrativa orientata all’equilibrio tra equità e legalità-. Con la definizione agevolata e la Rottamazione Quinquies offriamo a famiglie e imprese una concreta opportunità per regolarizzare la propria posizione e chiudere pendenze che in alcuni casi si trascinano da molti anni. Ringrazio il Consiglio comunale per il voto unanime e l’Assessore ai Tributi Calogero Adornetto per l’impegno e la competenza con cui ha seguito questo percorso. Questa Amministrazione continua a perseguire un obiettivo chiaro: coniugare equità, legalità e vicinanza ai cittadini, creando le condizioni per rafforzare il rapporto di fiducia tra il Comune e la comunità”.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato il valore complessivo dell’iniziativa al di là del profilo tributario. “Oggi non stiamo semplicemente approvando una misura fiscale. Stiamo offrendo a migliaia di cittadini la possibilità di chiudere definitivamente con il passato e ripartire. Quando le istituzioni sanno ascoltare i bisogni reali delle persone e trasformarli in opportunità concrete, si rafforza quel patto di fiducia che è alla base di ogni comunità forte e coesa”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore ai Tributi, Calogero Adornetto, che ha seguito l’iter del provvedimento evidenziandone gli aspetti tecnici e amministrativi. “Con l’approvazione della Rottamazione Quinquies e della precedente definizione agevolata il Comune compie una scelta di equilibrio tra il dovere di recuperare le entrate pubbliche e la necessità di offrire ai cittadini strumenti concreti per rientrare nella legalità tributaria. Molte famiglie e molte attività economiche hanno attraversato anni complessi e oggi mettiamo a disposizione opportunità reali per chiudere situazioni debitorie che, in alcuni casi, si trascinano da oltre due decenni – l’assessore ha inoltre evidenziato la portata complessiva del provvedimento -. Grazie ai due strumenti approvati dal Consiglio comunale consentiamo ai contribuenti di regolarizzare fino a 23 anni di mancati pagamenti. È una misura che guarda al futuro, favorisce il recupero delle entrate e permette a tanti cittadini di voltare pagina e riallineare la propria posizione nei confronti dell’Ente».

L’assessore Adornetto, inoltre, ha voluto ringraziare l’aula consiliare per la condivisione dell’iniziativa: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri per la fiducia accordata. L’unanimità raggiunta testimonia la consapevolezza dell’importanza di questo provvedimento e la volontà condivisa di offrire ai cittadini strumenti concreti di regolarizzazione, garantendo al tempo stesso maggiore efficacia all’azione di riscossione del Comune”.

Particolare evidenza l’assessore ha voluto rivolgerla al ruolo svolto dagli uffici comunali nella predisposizione del provvedimento e nella futura fase di attuazione rivolgendo, in particolare “un sentito ringraziamento al Dirigente della IV Direzione, dott. Claudio Bennardo, per la professionalità, la competenza e la celerità con cui ha seguito e istruito un provvedimento particolarmente complesso e strategico per il nostro Ente. Il lavoro svolto dalla struttura amministrativa ha consentito di giungere in tempi rapidi all’approvazione di strumenti che offriranno importanti opportunità a cittadini e imprese”.

L’assessore ha rivolto un particolare ringraziamento anche al personale dell’Ufficio Tributi, che sarà chiamato a gestire le procedure operative connesse alle misure approvate dal Consiglio comunale: “Desidero ringraziare sin da ora tutti i dipendenti dell’Ufficio Tributi che, nei prossimi mesi, saranno impegnati nell’attuazione della Rottamazione Quinquies e delle altre procedure di definizione agevolata. Si tratta di un’attività impegnativa che comporterà un significativo carico di lavoro aggiuntivo, ma sono certo che il personale saprà affrontarla con la consueta professionalità, disponibilità e spirito di servizio verso la cittadinanza. A loro va il mio personale ringraziamento e quello dell’Amministrazione comunale per l’impegno che saranno chiamati a profondere nel percorso di regolarizzazione delle posizioni debitorie”.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale renderà note le modalità operative e le procedure di adesione alle misure di definizione agevolata, affinché cittadini e imprese possano valutare concretamente le opportunità offerte dai nuovi strumenti approvati dal Consiglio comunale.