Ue, Fitto “Realizzare investimenti e riforme entro il 2026”

ROMA (ITALPRESS) – “Se sarò confermato mi impegno a lavorare al vostro fianco per i prossimi mesi: sarò pronto a incontrarvi nelle prime settimane del mio mandato per discutere il formato per i nostri dialoghi, sono disponibile ad ascoltare ogni suggerimento su come procedere”. Così il vicepresidente esecutivo designato della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto, in audizione al Parlamento europeo.

“Gli investimenti vanno legati alle riforme, dobbiamo lavorare per rafforzare questo nesso nonchè le capacità delle amministrazioni: l’obiettivo è realizzare riforme e investimenti entro il 2026”, continua Fitto.

“La semplificazione delle procedure burocratiche è un tema centrale: la delega al commissario Dombrovskis è fondamentale per il futuro dell’Europa – sottolinea -. Ho chiesto nelle scorse settimane una riunione al presidente del Comitato delle regioni europee, dal momento che saranno proprio queste le prime beneficiarie dei nostri provvedimenti. Il nostro obiettivo è rafforzare le politiche di coesione e per fare questo dobbiamo lavorare insieme, dando una risposta mirata sulle esigenze dei territori”.

“Voglio ricordare che cinque anni fa ero coordinatore del mio partito e nonostante le differenze politiche votai per la Commissaria uscente Ferreira, perchè era prevalente il senso di responsabilità generale. E mai come in questo momento dobbiamo mettere prima l’interesse generale rispetto a quelli particolari. Settantacinque anni fa molti uomini hanno dato un contributo alla nascita dell’Europa: quando ho saputo che l’audizione sarebbe stata fatta in questa aula intitolata ad Alcide De Gasperi ho riflettuto a lungo. Si tratta di uno dei padri fondatori dell’Europa, il suo pensiero è ancora attuale. Quest’anno sono i 75 anni della morte di De Gasperi. Lo ricordo con grande emozione. Dobbiamo ricordare da dove veniamo per creare una prospettiva credibile per il futuro”.

