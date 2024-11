Sparkle e Fondazione Ortygia a sostegno delle studentesse in Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – Sparkle rinnova la sua adesione a YEP – Young Women Empowerment Program, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Ortygia per sostenere la crescita personale e professionale delle studentesse universitarie del Sud Italia. Nell’ambito del progetto, Sparkle accompagnerà lo sviluppo delle giovani donne in Sicilia, da sempre regione strategica per l’operatore.

Nato da un’idea di Lucrezia Reichlin, presidente e cofondatrice della Fondazione Ortygia, lo Young Women Empowerment Program intende offrire alle nuove generazioni strumenti utili a compiere scelte accademiche e professionali informate e consapevoli, per orientare al meglio la propria carriera futura.

In questo contesto, si legge in una nota, le studentesse siciliane iscritte a corsi di laurea magistrale in diverse discipline (economiche, STEM e Digital Humanities) presso l’Università degli Studi di Palermo, l’Università LUMSA di Palermo, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Enna Kore e l’Università degli Studi di Messina saranno affiancate da donne manager in un percorso di mentoring individuale.

Grazie allo scambio e al confronto con le mentor, sottolinea la nota, le studentesse, oltre a comprendere le proprie potenzialità per proporsi nel mondo del lavoro con maggiore consapevolezza, avranno l’opportunità di entrare in contatto con una realtà di alto livello con una vocazione internazionale e solidamente radicata nel territorio.

E’ proprio in Sicilia, prosegue la nota, che Sparkle ha sviluppato, attraverso i suoi poli di Palermo e Catania, il Sicily Hub, uno dei primi hub internet del Mediterraneo, cuore dell’innovazione tecnologica e porta d’accesso per lo scambio di traffico dati tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.

L’adesione al progetto YEP conferma l’impegno di Sparkle e del Gruppo TIM nello sviluppo della presenza femminile e nella riduzione della disparità di genere perchè “La parità non può aspettare”, conclude la nota.

