Roccapalumba. APS OHANA, al via la seconda edizione del presepe vivente “Venite adoremus”

In occasione delle prossime festività natalizie, l’APS OHANA presenta l’evento dal titolo “Venite adoremus – Presepe Vivente sotto la Rocca”, sabato 14 e domenica 15 dicembre, seconda edizione 2024. Il centro storico di Roccapalumba, con le antiche abitazioni, gli scorci caratteristici ed in particolare le grotte naturali presenti sulla parete della balza della Rocca, farà da cornice naturale alle scene della Natività. All’interno degli spazi che ospiteranno l’evento, verrà ricreato l’ambiente contadino della società siciliana di fine ‘800, con l’apertura delle vecchie abitazioni che per l’occasione riprendono vita diventando ora locande, “putiè”, taverne, “zammatariè” (locali per la caseificazione), ora bottega del fabbro, del falegname, “zaccanu” (recinti per accogliere animali), ovili, pagghialuori” (pagliere/stalle), laboratori del pane, della pasta, dei dolci tipici natalizi, simulando appunto uno spaccato del quotidiano contadino-pastorale di un tempo ormai lontano.

Le numerose comparse in abiti d’epoca, interagiranno con i visitatori per riportarli indietro nel tempo, interpretando scene di vita quotidiana inserite all’interno di un percorso emotivo-sensoriale, in un’atmosfera quasi surreale, per riscoprire così un mondo genuino e semplice, a cui restiamo nostalgicamente legati in quanto di esso custodiamo di sicuro i racconti trasmessi da nonni, zii, genitori, parenti che a quel mondo appartenevano. Il percorso gastronomico e degustativo includerà la “zabbina” (ricotta calda nel siero), la zuppa di ceci paesana, “pani cunzatu cu l’uogghiu”, le gustose fette di “pani di casa”, pasta con “finuocchi e muddica atturrata”, “vinu cuottu ”, “sfinci di pani c’u zuccaru”. Nei nostri laboratori i visitatori potranno sperimentare e scoprire i processi di elaborazione delle pietanze tipiche contadine e dei dolci della tradizione natalizia quali “ucciddati, muffulietti, cubbaita”. A rendere ancora più emozionante e coinvolgente l’atmosfera saranno le nenie in dialetto, intonate dai nostri bambini, accompagnati dalle zampogne, cornamuse, ciaramelle e zufolo siciliano, le luci colorate, e la seducente voce narrante che accompagna le scene della Natività. La rievocazione della Natività sarà ambientata all’interno di una delle suggestive grotte naturali che si aprono nelle pareti della maestosa rupe calcarea che sovrasta l’abitato di Roccapalumba, la “Rocca”, appunto, una location naturale senza eguali che caratterizza il nostro centro storico. Una festa di luce, gioia, armonia, volta a valorizzare il territorio e le sue peculiarità, un evento articolato e impegnativo che mira a rafforzare soprattutto il sentimento di appartenenza alla Comunità ed altresì i rapporti sociali tra i suoi membri, facilitando in tal modo anche l’incontro e il confronto tra le diverse generazioni. Sarà un’esperienza decisamente irripetibile assaporare le semplici e gustose pietanze preparate con ingredienti freschi e genuini, riscoprire gli odori forti e inconfondibili, conoscere segreti e procedure, un patrimonio gastronomico millenario, sintesi e rielaborazione perfetta delle svariate stratificazioni culturali, portate in Sicilia dai vari dominatori nel corso della sua storia.