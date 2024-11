Primo derby della Mole per Thiago Motta “Sensazioni buone”

TORINO (ITALPRESS) – “Le sensazioni sono buone perchè vedo la squadra bene, con l’atteggiamento giusto in allenamento. Nei derby c’è sempre un’atmosfera speciale, domani daremo il massimo per fare una grande partita e portarla dalla nostra parte”. Thiago Motta mostra grande serenità alla vigilia del suo primo derby della Mole. “Ho fiducia nell’impegno di tutti, che giochi dall’inizio o a partita in corso. Entrerà al 200% in partita sia chi inizierà che chi subentrerà per dare un contributo alla squadra”, garantisce il tecnico bianconero, che però dovrà fare a meno di alcune pedine. “Douglas Luiz? Su mia richiesta è venuto con noi a Lille ma anche ieri in allenamento non si è ancora sentito al 100% e ho deciso di non rischiarlo domani. Non ci saranno nemmeno Nico Gonzalez che avrà bisogno di un pò più tempo, e Adzic che ha avuto un piccolo problema”. La Juve non perde un derby dal 2015 “ma il passato conta pochissimo, conta domani quando l’arbitro fischierà l’inizio della partita. Dovremo competere al massimo e cercare di imporre il nostro gioco contro una squadra pericolosa nelle ripartenze. Serve una grande partita per ottenere il risultato che vogliamo”. Nessun indizio su quale braccio andrà stavolta la fascia di capitano. “Cosa deve avere per me un capitano? Tutto. La fascia è qualcosa di straordinario, che va a chi sa trasmettere quello che vogliamo, a chi sa dare l’esempio e chi l’ha indossata aveva queste caratteristiche”, ha ribattuto Motta, che alla Juve sente di essere nel posto giusto al momento giusto. “Se ho accettato un impegno così è perchè non voglio essere di passaggio, anzi, voglio rimanere tanti anni. Ma penso solo al quotidiano, a quello che devo fare, a provare a fare le cose giuste cercando di fare del mio meglio e anche qualcosa in più. Tutto il resto arriverà e sarò comunque soddisfatto perchè avrò fatto quello che devo fare. E’ quello che chiedo anche ai miei ragazzi e quando vedo in loro questo atteggiamento sono contento, significa che siamo nella direzione giusta”.

