Palmigiano riconfermato Console della Lituania per la Regione Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – Alessandro Palmigiano è stato riconfermato console della Lituania per la Regione Siciliana. Per ulteriori 5 anni la bandiera gialla, verde e rossa sventolerà dagli uffici di via Rosolino Pilo 11, a Palermo.

Palmigiano ha ricevuto la lettera dell’ambasciatore in Italia, Dalia Kreivienè, e la copia dell’Exequatur del ministero degli Affari Esteri italiano, che proroga un incarico prestigioso che ricopre ormai dal lontano 2009. Un incarico che permetterà all’avvocato palermitano, indossando ancora i panni di console, di fare crescere ulteriormente la presenza e l’importanza della Lituania in Sicilia. Un lavoro che negli anni ha portato, con impegno costante, a migliorare i rapporti col paese baltico, al punto da riuscire ad ottenere un volo diretto Palermo/Vilnius e poi altri due, Trapani/Kaunas e Comiso/Kaunas. E ancora l’intitolazione di una piazza a Palermo oltre a svariate iniziative culturali e imprenditoriali.

Tutto ha avuto inizio nel 2009, quando, si legge in una nota, dopo una attenta ricerca ed analisi dei requisiti, l’Ambasciata nominò Palmigiano per incrementare le relazioni socio-politiche, economico-commerciali e culturali tra la Lituania e la Sicilia. Tra le iniziative messe in campo, ad esempio, va ricordato quando il console nel 2012 è stato artefice del gemellaggio tra il Palazzo Granducale di Vilnius ed il Palazzo dei Normanni di Palermo e di quello tra il Comune di Palermo ed il Comune di Vilnius. In ambito culturale, sottolinea la nota, Palmigiano ha organizzato mostre, concerti e presentazioni di libri, tra i quali, per esempio, nel 2009, presso la sede del Rettorato di Palermo, a Palazzo Steri, la mostra del fotografo Marius Jovaisa “Inedita Lituania” ed una successiva nel 2023 presso la sede della Fondazione Sicilia. E ancora, nel 2018 il concerto del quartetto Ciurlions all’interno del 10^ festival internazionale “Le strade d’Europa. Lituania – Italia” nella sede del Parlamento siciliano e, nel 2021, in occasione della festa nazionale lituana, il concerto “Duettissimo” di Dalia D?dinskait? e Gleb Pyšniak a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo.

In ambito economico-commerciale, prosegue la nota, il console ha organizzato e sostenuto molteplici iniziative/missioni per aiutare le imprese lituane ad entrare nel mercato siciliano. Altra importante attività è stata svolta per diffondere il nome della Lituania in tutto il territorio regionale, attraverso l’intitolazione di strade e piazze in grandi e piccoli centri. In particolare, nel 2016, è riuscito ad ottenere nel Comune di Palermo l’intitolazione alla Lituania di una piazza, al centro delle strade dei principali Paesi europei. La nascita di “Largo Lituania”, proprio di fronte al liceo scientifico Galileo Galilei, ha permesso altresì di realizzare iniziative in un settore che a Palmigiano sta molto a cuore: scuola e giovani. In particolare, subito dopo l’inaugurazione, è stato istituito un gemellaggio tra il liceo palermitano e l’Uzupis Gimnasium of Vilnius.

Anche in ambito turistico, l’operato di Palmigiano si è contraddistinto per azioni mirate all’instaurazione di voli diretti che potessero agevolare la conoscenza del Paese e la scelta della Lituania come meta turistica. Nel 2010 è riuscito ad ottenere un collegamento diretto Palermo/Vilnius e, successivamente, Trapani /Kaunas e Comiso/Kaunas.

“Sono veramente onorato che il Governo lituano abbia deciso di prorogare il mio mandato – ha commentato Alessandro Palmigiano -. Si tratta di un atto di fiducia nei miei confronti per il lavoro svolto in questi anni per creare sempre un ponte tra la Sicilia e la Lituania e, di questo ringrazio il ministro degli Affari Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, e l’ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreivienè”.

– foto ufficio stampa studio Palmigano, da sinistra Alessandro Palmigiano e Dalia Kreivienè –

(ITALPRESS).