Palermo, Asp e Polizia a Danisinni per visite e screening gratuiti

PALERMO (ITALPRESS) – L’Open day itinerante della prevenzione torna a Palermo per una giornata all’insegna della prevenzione nel quartiere Danisinni. Martedì prossimo 19 novembre, Asp di Palermo e Polizia di Stato, insieme al Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia, allestiranno un villaggio della salute nello spazio antistante l’asilo nido “Giuliano e Lavinia Galante”. Dalle 10 alle 16.30 gli abitanti del quartiere avranno la possibilità di effettuare visite ed esami gratuiti. L’accesso, come tutte le iniziative organizzate dall’Asp e dalla Polizia di Stato, sarà diretto e senza necessità di prenotazione.

Medici e infermieri accoglieranno gli utenti, sia a bordo dei camper, che nei locali messi a disposizione da Frà Mauro Billetta, parroco della chiesa di Sant’Agnese a Danisinni. Basterà presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria (chi non l’avesse la potrà richiedere allo sportello amministrativo presente anche martedì all’interno dell’organizzazione) per accedere agli ambulatori.

“C’è l’impegno ad andare incontro alle esigenze ed ai bisogni di quella fascia di popolazione che ha maggiore difficoltà di accedere alle strutture – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – grazie alla collaborazione ed alla condivisione delle iniziative con la Polizia di Stato, proseguiamo in un percorso che ci ha visti impegnati in città a Borgo Nuovo, al CEP ed al Borgo Vecchio (Piazza Nascè, ndr). La giornata organizzata a Danisinni assume anche il valore di un impegno nei confronti degli abitanti del quartiere. Ringrazio Frà Mauro per il prezioso supporto e per la condivisione dell’iniziativa”.

Lungo l’elenco delle prestazioni a favore dell’utenza: mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), screening del diabete, screening oculistico, screening audiometrico, vaccinazioni (antinfluenzale e tradizionali), ecografia addome, screening visivo pediatrico (3-8 anni) e screening logopedico pediatrico (3-8 anni).

Così come avviene in tutte le tappe dell’Open Day itinerante dell’Asp di Palermo ci sarà a disposizione degli utenti uno sportello amministrativo per il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria o l’esenzione ticket per reddito, mentre un intero spazio sarà riservato ai veterinari che, oltre ad impiantare gratuitamente i microchip, promuoveranno le attività di prevenzione del randagismo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione dell’Asp all’indirizzo di posta elettronica openday@asppalermo.

