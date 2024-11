Federtennis, il nisseno Giorgio Giordano rieletto presidente del comitato regionale

Un nuovo mandato per il prossimo quadriennio olimpico: Giorgio Giordano, 66 anni, è stato rieletto presidente del comitato regionale della Federtennis. La conferma è arrivata dopo il voto, svoltosi a Caltanissetta, presso l’hotel San Michele. Al fianco del nisseno Giordano i confermati consiglieri Gaetano Alfano, Antonio Barbera, Salvatore Cavallaro, Vincenza Ciraolo, Fabrizio Greco, Anna Nosotti, Fabio Scionti, e due volti nuovi Marcella Licari e Alessandro Tumino. Rinnovata anche la coppia di consiglieri regionali addetti al padel: saranno Claudio Forte e Fabio Piedimonte. “Sono molto felice. Il risultato di oggi – sottolinea Giordano, storico direttore del Challenger di Caltanissetta, la cui ultima edizione risale al 2018 – non è un mio successo personale ma di tutto il nostro movimento, tecnici, atleti, società, dirigenti, classe arbitrale con i quali abbiamo lavorato in grande sinergia portando avanti tante manifestazioni, iniziative e attività che hanno fatto crescere i numeri e che ci vedono tra le prime regioni in Italia. Cercherò, con la collaborazione delle società, di incrementare il numero di tornei, che è cresciuto negli ultimi anni ma sicuramente ancora sottodimensionato rispetto alle potenzialità della nostra regione, e ovviamente farò tesoro dei consigli e delle critiche, sempre costruttive, ricevute per migliorare quello che non è andato bene in questi quattro anni”.