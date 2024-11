È morto a 90 anni Sebastiano Russotti, pioniere dell’industria turistica siciliana

È morto all’eà di 90 anni, l’ingegnere Sebastiano Russotti, pioniere dell’industria turistica siciliana. Il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi dice: “Russotti è stato un grande imprenditore che ha operato nel territorio della nostra cità e non solo. Un pioniere, appunto, che ha lasciato un’eredità indelebile nel settore alberghiero. Mi associo al dolore della famiglia assieme a tutta l’amministrazione comunale”. Russotti, dagli anni Settanta è protagonista nel settore turistico-alberghiero, nel quale era già entrato, insieme al fratello, con la realizzazione dell’hotel Riviera a Messina, interessandosi di alberghi di categoria superiore non solo a Giardini Naxos e Siracusa ma anche nel resto d’Italia come Roma, Milano e Venezia. Alberghi questi che negli anni sono appartenuti anche al catene stellate.