DHL Express, presentata riqualificazione Service center Sesto Fiorentino

FIRENZE (ITALPRESS) – DHL Express Italy, leader nel trasporto aereo espresso internazionale, ha celebrato oggi insieme a istituzioni, clienti e dipendenti la riqualificazione del Service Center di Sesto Fiorentino, avvenuta grazie a un investimento superiore a 10 milioni di euro, alla presenza della CEO Nazzarena Franco, del Consigliere della Regione Toscana Fausto Merlotti, della vicesindaca del Comune di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, del presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. “La riqualificazione del nostro Service Center di Sesto Fiorentino è un’ulteriore tappa del piano di sviluppo che abbiamo implementato in questi anni, dove innovazione e sostenibilità ci guidano attraverso un percorso di miglioramento continuo” ha dichiarato Nazzarena Franco, CEO DHL Express Italy. “E’ un cammino vitale al fine di garantire alle migliaia di Clienti presenti sul territorio, un servizio sicuro ed affidabile, supportato da un team di esperti e da soluzioni efficaci e rispondenti alle esigenze del mercato. Questo investimento valorizza le nuove tecnologie ma anche le nostre persone che sono il cuore della nostra strategia, fornendo un ambiente di lavoro moderno, sicuro e funzionale per garantire l’efficienza operativa e al tempo stesso condizioni di lavoro sempre migliori. Il tessuto industriale toscano rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy e può affidarsi a DHL Express Italia per far decollare il proprio futuro oltre confine”.

Grazie alla presenza capillare con 88 siti presenti su tutto il territorio italiano, DHL Express Italy supporta le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione e nell’accesso alle opportunità offerte dai mercati esteri. Il Service Center di Sesto Fiorentino serve le tre province di Firenze, Lucca e Arezzo; attraverso l’aeroporto di Pisa, le PMI del territorio possono raggiungere in 24/36 ore tutte le 220 destinazioni mondiali del network DHL Group, il più esteso e connesso al mondo, La Toscana rientra tra le prime 5 regioni italiane che contribuiscono all’export del nostro Paese e il 77% delle aziende toscane servite da DHL ha una propensione medio/alta all’internazionalizzazione (export/import) e sono più propense a sfruttare i vantaggi dell’e-commerce rispetto alla media nazionale. In particolare, le aziende clienti servite dalla filiale di Sesto Fiorentino rappresentano circa il 53% dei clienti regionali di DHL. Per la Toscana, come per le 3 province servite dalla filiale di Sesto Fiorentino, il Fashion è il 1° settore e gli USA risultano essere il primo mercato in crescita di queste 3 province.

Il centro di Sesto Fiorentino è stato al centro di una completa riqualificazione sia della palazzina uffici (interamente rinnovati) di quasi 1.500 mq sia del magazzino di 4.000 mq. Oltre al rinnovamento del sistema per lo smistamento delle spedizioni (sorter logistico), in grado di processare 2.000 colli all’ora in uscita e 2.500 in entrata, sono stati installati nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento abbinati a un impianto fotovoltaico da 120kW con un considerevole abbattimento delle emissioni di CO2 in linea con i requisiti ambientali e aziendali. In merito all’impegno dell’azienda per la tutela (“safety first”‘), sono state installate tecnologie moderne per garantire la protezione delle baie di carico e la salvaguardia delle persone in magazzino. Questi strumenti consentono al personale di operare in condizioni protette, riducendo significativamente le potenziali situazioni di rischio. La sede di Sesto Fiorentino ha ottenuto la certificazione internazionale TAPA A, il massimo livello di sicurezza per il trasporto merci. Infine in ottica di riduzione dell’impatto della mobilità, sono state installate 89 colonnine di ricarica per veicoli elettrici, in vista del potenziamento della flotta a zero emissioni. In Toscana DHL Express Italy impiega quasi 200 persone, di cui circa 70 presso il polo di Sesto Fiorentino. Soltanto a Firenze la flotta di DHL Express Italy comprende 110 veicoli.

Al Rinascimento è stato dedicato l’evento inaugurale di oggi, sottolineando l’importanza per DHL Express Italy di mettere al centro le persone e le loro potenzialità, con uno sguardo sistemico e multidisciplinare verso il futuro e verso le innovazioni tecnologiche e sostenibili, coinvolgendo il territorio e la sua comunità.

Tra i partecipanti anche Ferdinando De Giorgi, coach della nazionale italiana maschile di pallavolo e Giuseppe Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, a cui DHL Express Italy è da tempo legata da una partnership di sponsorizzazione rinnovata quest’anno fino al 2028. In occasione dell’evento, DHL Express Italy ha supportato le società sportive del territorio di Sesto Fiorentino con una donazione di 130 palloni alla Pallavolo Sestese Asd, alla Volley Club Sestese SSDRL e alla Polisportiva Associazionismo Sestese.

All’evento di oggi ha partecipato anche Paola Butali, Vice Presidente dell’associazione “Rondine Cittadella della Pace” di Arezzo, impegnata nella riduzione dei conflitti nel mondo, attraverso la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. Rondine ha portato la testimonianza di Salomon Sidibe dal Mali, uno degli studenti della Cittadella che ha portato a termine il percorso di formazione come leader di pace anche grazie al supporto di DHL Express Italy, che ha finanziato interamente il suo secondo anno di studio alla World House di Arezzo.

L’evento si è concluso con un’esibizione ad opera del nucleo artistico Teatri 35 con un suggestivo Tableau Vivant, rappresentazione scenica di alcune opere pittoriche del Cinquecento, dando vita a una celebrazione coinvolgente in un luogo insolito come il magazzino del Service center DHL Express Italy, in linea con la tradizione delle botteghe rinascimentali che univano l’ingegneria, la scienza e l’arte.

-foto ufficio stampa DHL Express Italy –

(ITALPRESS).