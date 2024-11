Caltanissetta. Distribuzione idrica, ecco il calendario aggiornato

Ecco il calendario aggiornato dei turni diffusi da Caltaqua della distribuzione idrica nel Comune di Caltanissetta.

06/11/2024 via L. Monaco, sanatorio, Angeli

07/11/2024 Trabonella, Cinnirella, centro balate 2

08/11/2024 Firrio, santo spirito, centro storico basso

09/11/2024 padre scuderi, Gibil Gabib

10/11/2024 via paladini, san giovanni bosco, Asi Stazzone, centro balate 1

11/11/2024 poggio sant’elia, via due fontane, Santa Barbara, centro storino alto

12/11/2024 via L. Monaco, sanatorio, Angeli