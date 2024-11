Argentina ko nelle qualificazioni mondiali, pari Brasile

ROMA (ITALPRESS) – Terza sconfitta per l’Argentina nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Sul prato dell’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion, l’Albiceleste cede per 2-1 al Paraguay grazie alla rete decisiva di Alderete, siglata al 2′ della ripresa. I campioni del mondo in carica, trionfatori nell’ultima Copa America, erano andati in vantaggio all’11’ con il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, mentre la selezione di Bielsa aveva pareggiato al 19′ con l’attaccante del Torino Antonio Sanabria. Tra gli iridati di Scaloni, sempre in testa alla classifica del raggruppamento con 22 punti (+3 dalla Colombia), Lionel Messi titolare e minuti finali per il centrocampista della Roma Leandro Paredes e la punta della Lazio Taty Castellanos. Il Paraguay di Bielsa sale al sesto posto, l’ultimo utile per la qualificazione diretta, a quota 16. All’Estadio Monumental de Maturin, finisce 1-1 tra Venezuela e Brasile, con la Selecao che, dopo il gol di Raphinha (43′), si fa agguantare al 46′ da Segovia. Per i verdeoro, rigore fallito da Vinicius Junior al 62′ e superiorità numerica nei minuti conclusivi per l’espulsione di Gonzalez all’89’. Solo panchina per il difensore della Juventus Danilo. In classifica la squadra di Junior è terza con 17 punti, quella di Batista settima con 12 (piazzamento da play-off). Tutto semplice, infine, per l’Ecuador, che allo Estadio Banco Pichincha di Guayaquil liquida con un sonoro 4-0 la Bolivia, in dieci dal 24′ per il rosso diretto a Sagredo, con le reti di Valencia su rigore (26′), Plata (28′ e 49′) e Minda (61′). La nazionale guidata da Beccacece si issa così in quinta piazza a quota 16, quella di Villegas resta fissa a 12.

