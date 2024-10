Milena, rinnovato direttivo associazione Culturale χωρία

MILERNA – Ieri, il consiglio direttivo e i soci fondatori dell’associazione Culturale χωρία di Milena, si sono riuniti per le elezioni del nuovo direttivo, giunto al termine del suo secondo mandato. Viene riconfermato Stefano Cassenti come Presidente. Il nuovo Vice Presidente è la Dott.ssa Emanuela Garlisi, mentre la Dott.ssa Marta Mulè ricoprirà il ruolo di Segretario/Tesoriere. Per il prossimo triennio, l’associazione si impegnerà a portare avanti i progetti e i percorsi già avviati.