Autista bus difende ragazze da un uomo che le inseguiva e viene colpito con un cric

Le ha inseguite per un bel po’ e voleva costringerle a salire in auto. Un autista di un bus Eav, però, si è accorto delle intenzioni dell’automobilista e ha fatto salire sul mezzo le due ragazze spaventate. Ma la vicenda non è finita visto che l’automobilista ha inseguito il bus e approfittando di un finestrino aperto, ha colpito l’autista con un cric.

E’ accaduto in via Provinciale San Gennaro, strada panoramica che s’inerpica da Agnano, scendendo fino a Pozzuoli. A notare l’inseguimento è stato l’autista di un autobus Eav della linea Napoli-Monte di Procida. Sul bus non c’era nessun passeggero ma pur di aiutare le ragazze si è fermato subito e le ha fatto salire a bordo. L’inseguitore, però, approfittando di un semaforo rosso si è avvicinato al bus.

Il finestrino del guidatore era aperto e così ha potuto lanciare il cric contro l’austista Eav che, nonostante le ferite ha comunque raggiunto il deposito ed ha chiesto aiuto al 112. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno identificato e denunciato l’uomo che ha scagliato il pesante cric: si tratta di un 56enne napoletano e risponderà di lesioni aggravate e violenza a incaricato di pubblico servizio. Intanto l’Eav procederà a sporgere denuncia alle autorità competenti per l’autista che ha riportato ferite al volto ed alla testa refertate con una prognosi di 10 giorni. (ANSA).