Sicilia. Occupano spiaggia abusivamente, multati

Attrezzature da spiaggia, tra cui ombrelloni, lettini, sdraio e basi in cemento, sono state sequestrate dai militari dell’Ufficio Locale Marittimo a Favignana che hanno così restituito alla collettività oltre 50 mq. di spiaggia libera abusivamente occupata dai noleggiatori. Domenica mattina, a seguito di precedenti appostamenti, il personale della Guardia Costiera di Favignana ha ispezionato e controllato i noleggiatori accertando l’abusiva occupazione della spiaggia con ombrelloni, lettini e sdraio già posizionati vicino la riva del mare ed in prossimità della battigia ma in assenza di clienti: un’illecita occupazione di spazi demaniali che devono invece essere lasciati liberi e sgomberi in favore dei bagnanti e degli utenti del mare. Oltre al sequestro delle attrezzature, l’Ufficio marittimo ha anche ordinato la chiusura temporanea di due stabilimenti balneari dell’isola, perché i rispettivi titolari, a cui sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 1.000 euro, non avevano assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti e non erano presenti né bagnino, né imbarcazione di salvataggio né torretta di avvistamento.