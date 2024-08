Scoperta dai Carabinieri piantagione di cannabis nel Palermitano: due arresti

Una piantagione di droga è stata scoperta a Castellana Sicula, nel Palermitano, dai carabinieri che hanno arrestato un 26enne e una 56enne, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a innaffiarla. Le piante di cannabis, quasi 130, si trovavano in un terreno isolato di proprietà di uno dei due indagati in contrada Gattolico.

Durante le perquisizioni nelle abitazioni del 26enne e della 56enne i carabinieri hanno recuperato e sequestrato altre 6 piante di canapa coltivate in vaso, circa 400 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio, oltre a fertilizzanti e ormoni della crescita utilizzati per la coltivazione.

La droga, che immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 300.000 euro, è stata inviata al Lass (Laboratorio analisi sostanze stupefacenti) del Comando provinciale di Palermo per accertare la quantità di Thc. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese. (Adnkronos)