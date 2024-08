Palermo. Rubano un computer al Policlinico, indaga la Polizia

I ladri hanno portato via un computer dalla sala medici nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Policlinico. Qualcuno è riuscito ad entrare in reparto e portare via il pc. Negli ospedali palermitani questo genere di furti è frequente. Appena alcuni giorni fa un altro portatile era stato rubato dall’Ismett. Il pc dopo un appello fatto dai medici che avevano dati importanti di una ricerca andata avanti due anni sui tumori è stato recuperato dalle forze dell’ordine. Le indagini sono eseguite dalla polizia.