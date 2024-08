Palermo. Furto in un appartamento mentre la proprietaria dorme, indagano i Carabinieri

Nuovo furto in casa, a Palermo, mentre la proprietaria dormiva. I ladri sono entrati dalla finestra la scorsa notte in un appartamento in viale Ebe nella borgata di Mondello e hanno portato via soldi e la televisione. Si sta accertando se la donna sia stata stordita con uno spray narcotizzante. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.