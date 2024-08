Ancora incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Agesia di Siracusa allo Zen, in via Pandora e in via Noce. I roghi sono stati appiccati a cumuli di spazzatura che ancora si trovano per strada nonostante l’intervento di recupero della Rap, l’azienda partecipata che si occupa della raccolta della spazzatura nel capoluogo.