Nell’Agrigentino ritrovato sano e salvo il bimbo di 7 anni che era sparito nel nulla

È stato ritrovato, in contrada Muxarello, il bimbo di 7 anni che era scomparso nelle campagne di Aragona e che per quasi tre ore ha tenuto con il fiato sospeso la cittadinanza.

Il piccolo, secondo quanto riporta l’Ansa, sta bene e i genitori, urlando di gioia, hanno abbracciato i carabinieri che sono riusciti a ritrovarlo sano e salvo. A mobilitarsi per le ricerche anche i pompieri, i poliziotti delle Volanti, della Digos, della squadra mobile della questura di Agrigento, una pattuglia della guardia di finanza, i volontari della protezione civile del Libero consorzio.

La prefettura di Agrigento visto che il piccino non era in perfette condizioni di salute ha subito attivato il Coc ed ha coordinato il piano di ricerche persone scomparse. Il piccino, secondo quanto è stato ricostruito, stava giocando davanti casa, una villetta isolata in mezzo alla campagna, quando all’improvviso è sparito nel nulla.