Nel Catanese sequestrati dalla Guardia di Finanza profumi contraffatti venduti come tester

Settantasette profumi contraffatti venduti come tester sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania durante un controllo in uno stand della fiera estiva di Pedara.

I finanzieri della Compagnia di Acireale hanno notato alcune confezioni di profumo esposte per la vendita su una bancarella. Gli articoli erano identici nei dettagli alla confezione originale dei tester, ma la modalità di vendita e il prezzo hanno suggerito una possibile contraffazione. Inoltre, la mancata esibizione dei documenti attestanti l’acquisto e le condizioni del venditore hanno sollevato dubbi riguardo alla conformità alle norme sull’origine e la provenienza dei prodotti nonché alla tutela della proprietà industriale.

Nel corso dell’intervento, oltre al sequestro dei prodotti contraffatti e alla denuncia del titolare della ditta per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, sono state rilevate sanzioni amministrative, che possono variare da 500 a 3.000 euro, poiché il titolare non era in possesso della licenza necessaria per la commercializzazione di prodotti soggetti ad accisa. (Adnkronos)