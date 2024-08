Ancora un incidente mortale nelle strade ragusane. A perdere la vita è stato il 18enne Kevin Nicosia. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada tra Acate e Vittoria.

La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con una Lancia Y guidata da una donna. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Vittoria. (ITALPRESS).