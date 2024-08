A Catania gli agenti del Commissariato “Nesima”, in collaborazione con il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, hanno trovato due slot machine non autorizzate in un chiosco bar di Corso Indipendenza.

Gli apparecchi non erano collegati alla rete statale e risultavano manomessi. Inoltre l’attività era priva di licenza. Pertanto la Polizia ha elevato sanzioni per 26mila euro a carico del chiosco bar che rischia anche la chiusura fino a 90 giorni.