Emergenza rifiuti a Palermo, incendi di spazzatura

Diversi sono stati gli incendi di rifiuti a Palermo appiccati alle cataste di spazzatura ancora non raccolta in diverse zone del capoluogo. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dei roghi in via tenente Luigi Rizzo non distante da viale Lazio, in via Antonio Laudicina nella zona di Brancaccio, in via Pietratagliata e in via Fausto Coppi allo Zen. Incendi rifiuti anche nel palermitano a Carini in via contrada Zucco.