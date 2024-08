Delia. PNRR per il sociale: 5 i progetti ammessi a finanziamento per il Distretto socio-sanitario D8 per oltre 4,5 milioni di euro

DELIA. Sono stati tutti e 5 approvati e ammessi a finanziamento i progetti presentati dal Distretto socio-sanitario D8, del quale fa parte il Comune di Delia assieme ai comuni di Caltanissetta – comune capofila – Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa e Sommatino, ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito sociale di cui all’Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

I progetti riguardano le seguenti linee di investimento:

Linea d’investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, nell’ambito della quale si potenzieranno gli interventi sui minori già avviati con il progetto PiPPi e il servizio di educativa domiciliare, volto alla prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori a rischio;

Linea d’investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti, nell’ambito della quale si potenzieranno i servizi di assistenza domiciliare agli anziani anche attraverso forme innovative di teleassistenza;

Linea d’investimento 1.1.3 – Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione, nell’ambito della quale insieme all’ASP di Caltanissetta si integreranno i servizi e gli interventi sociali e sanitari già in atto;

Linea d’investimento 1.1.4 – Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali, nell’ambito della quale si qualificheranno i servizi sociali attraverso percorsi di supervisione professionale e organizzativa degli operatori sociali dei Comuni e del Terzo settore;

Linea d’investimento 1.1.5 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, nell’ambito della quale si sperimenteranno alcuni progetti individualizzati volti a favorire l’autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità.

“Un risultato di grande rilevanza e importanza che dipende dalla qualità delle proposte presentate, per la quale ringraziamo l’impegno e la professionalità messi in campo dall’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario D8” – commenta soddisfatta l’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Gallo – “Questi fondi saranno fondamentali per sviluppare e rafforzare azioni e servizi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, anziani, disabili, famiglie e bambini in difficoltà e in condizioni di povertà. Seppur si tratti di temi verso i quali il Comune ha sempre avuto un’attenzione particolare, gli anni di pandemia hanno acuito le situazioni di criticità e ne hanno create di nuove; pertanto finanziamenti di questa entità ci permetteranno di rispondere maggiormente e anche in modo più innovativo ai bisogni crescenti del nostro territorio”.

“I finanziamenti ottenuti per i progetti di inclusione e coesione sociale sul nostro territorio – afferma il sindaco Gianfilippo Bancheri – sono l’ennesima dimostrazione della capacità del nostro Distretto di saper cogliere le occasioni del PNRR e di saper costruire relazioni e progettazioni congiunte nell’ottica di un miglioramento complessivo dei servizi e delle politiche di inclusione sociale a livello territoriale.

Queste risorse – aggiunge – seguono quelle già ottenute dall’amministrazione Bancheri per l’importante progetto dell’Asilo nido da realizzare nell’immobile scolastico di viale Sandro Pertini, grazie al quale le famiglie potranno godere di un servizio di fondamentale importanza e assolutamente nuovo per la nostra comunità. Come Comune siamo inoltre impegnati in ogni ambito di intervento del PNRR, dal sociale allo sport passando per la cultura, l’edilizia scolastica, la sicurezza stradale, la viabilità e la riqualificazione del verde pubblico, con progetti già presentati e altri in fase di definizione per spingere il nostro paese sempre di più verso lo sviluppo”.

Gli interventi saranno realizzati nei sei Comuni del distretto, compatibilmente con i bisogni di ogni singolo comune e in proporzione al numero di potenziali utenti residenti nel territorio, beneficiando di un finanziamento complessivo di € 4.636.500,00.