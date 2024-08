Condannato continua a perseguitare la moglie, arrestato 43enne nel Catanese

I Carabinieri di una Stazione del Catanese, nell’ambito delle indagini a carico di un 43enne indagato per atti persecutori, hanno eseguito un provvedimento del Gip di Caltagirone che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari e la contestuale applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini dei Militari dell’Arma erano state avviate dopo la denuncia della moglie dell’uomo, che in passato, per lo stesso reato, era stato condannato con sentenza passata in giudicato lo scorso aprile. Il 43enne avrebbe continuato a perseguitare la donna e i Carabinieri intervenuti per l’ennesima aggressione subita dalla vittima, segnata da un’amica. L’uomo avrebbe anche minacciato la moglie di toglierle i loro due ragazzi minorenni accusandola, falsamente di essersi “messa con un tossico: ti dovresti vergognare, ti tolgo i figli”.